Streit unter Jugendlichen: Zwei Verletzte durch Messerstiche

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren in der Nordstadt zwei größere Gruppen aus bislang ungeklärter Ursache aneinandergeraten. Anschließend flüchteten die Angehörigen einer Gruppe in eine U-Bahn. An einer der nächsten Haltestellen nahmen Polizisten die 14- bis 18-Jährigen in Empfang und beschlagnahmten unter anderem ein Messer. Die Beamten stellten Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die Jugendlichen und übergaben sie ihren Erziehungsberechtigten.