Streit unter mehreren Männern: 22-Jähriger getötet

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, nahm eine Mordkommission Ermittlungen auf. Die Polizei war mit mehr als 20 Streifenwagen im Einsatz. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen lief am Abend noch. Bei dem Streit am frühen Abend in Köln-Ostheim sei der Mann durch einen Stich in den Oberkörper so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. Die Polizei machte zunächst keine Angaben, wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Wegen der zahlreichen Vernehmungen und andauernden Fahndung sei mit weiteren Informationen nicht vor Donnerstag zu rechnen.