Streit zwischen Schalke-Fans: Polizist schwer verletzt

Berlin (dpa)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Fans von Schalke 04 nach dem Spiel des Bundesligisten bei Hertha BSC ist ein Polizist durch Tritte und Schläge schwer verletzt worden. Weitere 15 Einsatzkräfte erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der schwer am gesamten Körper verletzte Beamte kam nach dem Vorfall im Gästeblock des Olympiastadions am Sonntagabend demnach stationär in ein Krankenhaus.

