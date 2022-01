Stürmer-Star Haaland will nach Karriereende Bauer werden

Dortmund (dpa)

Stürmer-Star Erling Haaland will nach seiner Karriere als Fußballer in seinem Heimatort Bryne Bauer werden. «Ich denke, ich werde eine kleine Farm haben, wenn ich mich in Bryne zur Ruhe setze», sagte der 21-jährige Angreifer des Bundesligisten Borussia Dortmund in einem Interview des US-Fernsehsenders ESPN. Er sei sich ziemlich sicher, dass er einige Tiere haben werde.

Von dpa