Sturmböen erwartet - Impfbusse bleiben im Depot

Der Deutsche Wetterdienst erwarte Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern, teilte die Städteregion am Mittwoch mit. «Bei einer solchen Wetterwarnung können wir nicht für die Sicherheit garantieren und werden ab heute nicht mehr an den Bussen impfen», erklärte die Behörde am Mittwoch. Auch die übrigen Termine in dieser Woche werden gestrichen, da es mehr Angebote an festen Impfstellen gibt.