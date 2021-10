Sturz ins Leben: Giraffen-Geburt im Safariland Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock (dpa)

Bei einem Sturz aus zwei Metern Höhe hat ein Giraffenjunges im Safariland Stukenbrock das Licht der Welt erblickt. Am Montag stellte der zoologische Leiter Markus Köchling das am Mittwoch geborene Junge der Öffentlichkeit vor. Das fünf Tage alte Mädchen ist nach Angaben des Safarilandes am Rande des Teutoburger Waldes in Nordrhein-Westfalen zwei Meter groß.

Von dpa