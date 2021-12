Stuttgart mit zwei Änderungen nach 0:5: Köln mit selber Elf

Trainer Pellegrino Matarazzo beginnt im letzten Hinrunden-Spiel am Sonntagabend beim 1. FC Köln mit dem früheren Kölner Chris Führich und Mateo Klimowicz statt Marc Oliver Kampf und dem erkälteten Atakan Karazor. Die Schwaben brauchen einen Punkt, um Weihnachten nicht als Tabellen-16. zu verbringen. Die Kölner, die im Vorjahr in die Relegation mussten und derzeit fünf Punkte mehr auf dem Konto haben, beginnen dagegen mit derselben Elf, die unter der Woche mit 3:2 in Wolfsburg gewann.