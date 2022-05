Suche nach deutschem Flugzeug und vier Menschen in Kroatien

Split/Leverkusen (dpa)

Nach dem Verschwinden eines Leverkusener Kleinflugzeuges vom Radar in Kroatien am Sonntag ist die Suche nach der Maschine am Montag mit Hochdruck fortgesetzt worden. Es seien nach Informationen aus Kroatien etwa 100 Menschen an den Suchtrupps beteiligt, sagte der Vorsitzende des Luftsportclubs Bayer Leverkusen, Reinhard Sablowski, zu dem die Maschine und ihr Pilot gehören. Kroatische Medien hatten berichtet, dass es von der Maschine vom Typ Cessna 182 mit vier Menschen an Bord nach dem Start aus der kroatischen Adria-Stadt Split Richtung Leverkusen am Sonntag mittag plötzlich kein Radar-Signal mehr gegeben habe.

