Suche nach Erdwärme: Seismische Messungen im Rheinland

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mit seismischen Messungen soll auch im Rheinland zwischen Viersen, Krefeld, Düsseldorf und Duisburg das Potenzial für geothermische Wärme erkundet werden. Der Geologische Dienst NRW kündigte am Montag Messungen durch Spezialfahrzeugen an, die Anfang Oktober beginnen sollen. Im Fokus der Suche stehen dabei Gesteinsvorkommen, die heißes Tiefenwasser enthalten. An die Oberfläche aus mehreren Tausend Metern Tiefe gepumpt, könnte die Energie des Wassers über Wärmetauscher gewonnen und beispielsweise für ein Fernwärmenetz genutzt werden. Pilotregion der Erkundungen sei im Herbst vergangenen Jahres das zentrale Münsterland gewesen.

Von dpa