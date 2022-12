Suche nach vermisster Wanderin: Keine DNA-Spuren an Brille

Waldshut-Tiengen (dpa)

Bei der Suche nach einer seit über zwei Jahren vermissten Wanderin im Schwarzwald hat eine Sonnenbrille keine neuen Aufschlüsse gebracht. An der im Sommer gefundenen Brille gebe es keine ausreichenden DNA-Spuren, teilte die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Montag nach einer kriminaltechnischen Untersuchung mit. «Möglicherweise wurde ehemals vorhandenes menschliches DNA-Material durch mikrobielle oder Witterungseinflüsse beseitigt», hieß es in einer Mitteilung.

Von dpa