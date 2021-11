Suchtberatung: Hilfe auch für Kinder abhängiger Eltern

Hamm (dpa)

Mehr als drei Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wachsen in suchtbelasteten Familien auf. Das schilderte Christine Kreider von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) in Hamm und sprach dabei von konservativen Schätzungen. Etwa 2,65 Millionen von ihnen haben alkoholkranke Eltern, bei den anderen sind die Eltern überwiegend drogenabhängig. «Das ist eine enorm große Zahl, und die Dunkelziffer ist noch viel höher», sagte die DHS-Referentin für Prävention der Deutschen Presse-Agentur zum Aktionstag der Suchtberatungsstellen am Mittwoch. «Fast jedes sechste Kind in Deutschland kommt aus einem Haushalt mit einer Suchtproblematik.»

Von dpa