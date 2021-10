Sude/Borger verlieren erstes Spiel bei World-Tour-Finale

Cagliari (dpa/lnw)

Julia Sude und Karla Borger haben ihr Auftaktspiel beim World-Tour-Finale im Beachvolleyball auf Sardinien verloren. Die Düsseldorferinnen unterlagen in ihrem ersten Spiel im Pool A am Dienstag im Hafen von Cagliari den Schweizer Europameisterinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli knapp mit 1:2 (21:16, 24:26:, 12:15) und verpassten so die Revanche für die EM-Halbfinalniederlage in Wien Mitte August.

Von dpa