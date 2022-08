Süle fehlt Dortmund auch in Freiburg: Adeyemi wieder dabei

Der wegen eines Hodentumors operierte Haller wird dem BVB monatelang fehlen. Süle hatte das Spiel gegen Leverkusen verpasst, da er sich im DFB-Pokal eine Woche zuvor eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) treten die Dortmunder am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga in Freiburg an.