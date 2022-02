Süle-Transfer laut BVB-Chef keine Kampfansage an die Bayern

Dortmund (dpa)

Hans-Joachim Watzke will die Verpflichtung von Niklas Süle nicht als Dortmunder Kampfansage an den deutschen Fußball-Rekordmeister aus München verstanden wissen. «Wir haben ja den Bayern keinen Spieler abgeworben», sagte der BVB-Geschäftsführer am Dienstag der «Frankfurter Rundschau».

Von dpa