Süle vor Comeback beim BVB: Auch Özcan wieder eine Option

Dortmund (dpa)

Niklas Süle steht nach seiner Verletzungspause vor dem Bundesliga-Debüt bei Borussia Dortmund. Der Neuzugang ist am Donnerstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und könnte somit schon am Samstag beim Spiel gegen Aufsteiger Werder Bremen (15.30 Uhr/Sky) in den Kader berufen werden. «Er ist zu uns gekommen, weil er spielen möchte. Er hat sehr fleißig gearbeitet. Wir werden uns das jetzt ganz genau anschauen, wie er sich bewegt und was er zeigt. Dann werden wir entscheiden, wie viele Minuten er am Samstag zum Einsatz kommt», erklärte BVB-Chefcoach Edin Terzic am Donnerstag.

Von dpa