Täter stehlen Luxusuhren aus Geschäft an der Kö

Düsseldorf (dpa/lnw)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag mehrere Luxusuhren aus einem Geschäft an der Düsseldorfer Königsallee entwendet. Nach Polizeiangaben fuhren sie mit einem gestohlenen Wagen mehrfach rückwärts gegen die Tür eines Nebeneingangs und in ein Schaufenster. Dadurch zerbrach die Scheibe, so dass sie in das Uhrengeschäft eindringen konnten. Sie nahmen mehrere Uhren aus einer Vitrine und flüchteten mit dem Auto. Eine Fahndung mit Hubschrauber hatte keinen Erfolg. Der beschädigte Fluchtwagen wurde am Dienstag in der Innenstadt entdeckt.

Von dpa