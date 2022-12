Tankstelle in Rösrath überfallen: Mitarbeiterin verletzt

Ein Mann soll in Rösrath eine Tankstelle überfallen und eine Mitarbeiterin verletzt haben.

Der Tatverdächtige soll der Frau Reizstoff ins Gesicht gesprüht, sie mit einer Waffe bedroht und dann Bargeld erbeutet haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau kam nach der Tat am zweiten Weihnachtstag ins Krankenhaus, die Polizei nahm den Tatverdächtigen im Rahmen einer Fahndung vorläufig fest. Eine zweite Person, die laut Zeugenaussagen möglicherweise auch an dem Raub beteiligt war, fanden die Beamten zunächst auch mit Spürhund und Hubschrauber nicht. Die Ermittlungen laufen.