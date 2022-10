Tanzlehrer geht gegen Verurteilung zu Haftstrafe vor

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Vor dem Landgericht Mönchengladbach wehrt sich ein Tanzlehrer aus Viersen gegen seine Verurteilung wegen sexuellen Kindesmissbrauchs. Heute verhandelt das Gericht über die Berufung des 38-Jährigen. Das Amtsgericht hatte ihn im Mai in erster Instanz zu zwei Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Der verheiratete Familienvater soll als Inhaber einer inzwischen geschlossenen Tanzschule zwischen 2015 und 2020 in 36 Fällen vier minderjährige Schülerinnen sexuell missbraucht haben. Die Mädchen waren zur Tatzeit zwischen 12 und 15 Jahre alt. Der Mann hatte im Prozess gestanden und so den Opfern eine Aussage vor Gericht erspart. Später hatte er Berufung gegen das Urteil eingelegt.

Der 38-Jährige wurde auch wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen in einem Fall sowie wegen Besitzes von Kinderpornografie schuldig gesprochen. Mit dem Urteil war das Amtsgericht Mönchengladbach dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt. Mit Rücksicht auf die Opfer war unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt worden. Das Gericht hat für das neue Verfahren nur einen Verhandlungstag geplant.