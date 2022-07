Tanzprojekt in Marl mit Choreographin Waltz im September

Marl (dpa/lnw)

Die Kulturstiftung des Bundes fördert ein Tanzprojekt der international renommierten Choreographin Sasha Waltz in Marl mit Bürgern der Stadt. Mit dem Projekt «In C - Marler Partitur» solle die visionäre Architektur der demokratischen Modellstadt Marl neu belebt werden, teilte die Kulturstiftung am Dienstag an ihrem Sitz in Halle/Saale mit. Bei dem Projekt sollen am 10. und 11. September in Marl 160 professionelle Tänzer und Bürger der Stadt an acht Aufführungsorten zusammenkommen und sich spiralförmig ins Zentrum bewegen.

Von dpa