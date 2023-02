Tarifgespräche bei insolventer Kette Galeria gehen weiter

Frankfurt/Main (dpa)

Bei der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof gehen die Tarifverhandlungen weiter. Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Geschäftsleitung treffen sich an diesem Mittwoch erneut in der Filiale an der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil. Es geht um die rund 17.400 verbliebenen Beschäftigten des insolventen Warenhauskonzerns, der in Eigenverwaltung ums Überleben kämpft.

Von dpa