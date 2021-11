Tatverdächtiger 30 Jahre nach Raubüberfall in U-Haft

Bochum (dpa/lnw)

Mehr als 30 Jahre nach einem lebensbedrohlichen Raubüberfall mit einem Hammer auf eine Spielhallenmitarbeiterin in Bochum hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Neue kriminaltechnische Möglichkeiten hatten durch einen digital überprüften Fingerabdruck zu einem heute 55-Jährigen ohne Wohnungssitz geführt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Er sitze wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft, nachdem er am Montag bei der Einreise nach Deutschland Bundespolizisten aufgefallen und festgenommen worden war. Nach ihm war seit kurzer Zeit per Haftbefehl gefahndet worden.

Von dpa