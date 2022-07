Tatverdächtiger nach Messerangriff festgenommen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach einem Messerangriff auf einen jungen Mann in Düsseldorf sitzt ein 18-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Auslöser des Angriffs soll nach den bisherigen Ermittlungen ein «Verkaufsstreit» im Drogenmilieu gewesen sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von dpa