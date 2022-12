Tatverdächtiger nach Messerangriff in Oberhausen ermittelt

Oberhausen (dpa/lnw)

Im Falle des Messerangriffs auf einen 17-Jährigen auf dem Oberhausener Weihnachtsmarkt ist der Tatverdächtige ermittelt worden. Ermittlungen führten zu einem 18-Jährigen aus Duisburg, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am 9. Dezember habe das Amtsgericht Duisburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung erlassen. Den Angaben zufolge konnte dort die Tatkleidung sichergestellt werden. Der polizeilich bekannte Verdächtige sei zwar nicht vor Ort gewesen, habe sich am gleichen Tag aber noch gestellt.

Von dpa