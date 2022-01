Tatverdächtiger nach Messerstichen in Paris gefasst

Lüdinghausen (dpa/lnw)

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem lebensgefährlich Verletzten in Lüdinghausen im Kreis Coesfeld hat die französische Polizei einen Tatverdächtigen auf der Flucht in Paris gefasst. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft in Münster wurde bei dem Streit am Mittwochabend ein 40-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt. Der 24-jährige Angreifer soll aus zunächst unbekannten Gründen auf seinen Bekannten eingestochen haben. Der Mann wurde durch eine Notoperation gerettet, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Von dpa