Tausende Hindus zur Prozession in Hamm erwartet

Hamm (dpa/lnw)

Tausende Hindus aus mehreren europäischen Ländern werden am Sonntag (12.00 Uhr) zur Prozession am Tempel im westfälischen Hamm erwartet. «Wir erwarten jedes Jahr um die 15.000 Besucher», sagte Priester Siva Sri Arumugam Paskarakurukkal von der hinduistischen Gemeinde in Deutschland. Vielleicht würden es diesmal sogar mehr. 2020 und 2021 konnte wegen der Corona-Pandemie nur in kleinem Rahmen gefeiert werden.

Von dpa