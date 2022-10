Tausende Menschen bei Iran-Demos in Köln und Düsseldorf

Köln/Düsseldorf (dpa/lnw)

Tausende Menschen haben am Samstag in den beiden größten Städten in Nordrhein-Westfalen ihre Solidarität mit den Protestierenden im Iran bekundet. In Köln begannen am Nachmittag in der Innenstadt drei Demonstrationen, darunter am Heumarkt und am Roncalliplatz. Insgesamt seien 6000 Teilnehmende angemeldet worden, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Von dpa