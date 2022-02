Tausende Menschen demonstrieren gegen Angriff auf Ukraine

Köln (dpa/lnw)

Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntagnachmittag am Roncalliplatz in Köln gegen den russischen Angriff auf die Ukraine demonstriert. Nach Angaben der Kölner Polizei waren 1000 Teilnehmende für die Standkundgebung angemeldet - es seien jedoch «wesentlich mehr» gekommen, um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu bekunden und gegen den Einmarsch Russlands in das Land zu demonstrieren.

Von dpa