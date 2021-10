Taxi mit Schülern kollidiert mit Traktor: Sechs Verletzte

Steinfurt (dpa/lnw)

Bei der Kollision von einem Großraumtaxi mit einem Traktor in Steinfurt sind fünf Schüler und der Taxifahrer verletzt worden, die meisten schwer. So war eine 16-Jährige in dem Fahrzeug eingeklemmt worden, musste befreit und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Von dpa