Taxi zu schnell: Fahrgast mit Marihuana erwischt

Weil sein Taxi zu schnell unterwegs war, ist ein Fahrgast in Duisburg mit 300 Gramm Marihuana erwischt worden. Der Taxifahrer war am Dienstagabend wegen einer Geschwindigkeitskontrolle gestoppt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als die Beamten den Führerschein überprüften, sei ihnen Cannabisgeruch in die Nase gestiegen, der von der Rückbank kam. Dort saß ein 24-jähriger Gelsenkirchener mit stark geröteten Augen und einer Katzenstreuverpackung zwischen den Füßen. Doch statt Katzenstreu fanden die Beamten die Drogen. Der Mann erhielt eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.