Tedesco plant mit Timo Werner: «Haben viele Möglichkeiten»

Kann Domenico Tedesco mit Timo Werner? Vor allem: Will der Trainer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig den vom FC Chelsea an die Pleiße zurückgekehrten Nationalspieler? Diese Fragen beschäftigten zuletzt die Öffentlichkeit in Sachsen, nachdem sich der Coach während der Transferverhandlungen sehr nebulös zu Fragen eines weiteren Angreifers geäußert hatte. Nun, da Werner da ist, scheint klar: Es kann eine sehr gute Beziehung werden.

Nachdem bereits ein RB-eigenes Twitter-Video eine herzliche Umarmung der beiden Protagonisten vor der ersten Trainingseinheit Werners gezeigt hatte, versenkte Tedesco am Donnerstag die letzten Zweifel: «Er ist ein super Junge, ein super Fußballer. Er wird uns sehr weiterbringen», sagte der RB-Trainer in einer ersten Stellungnahme zum Leipziger Königstransfer und schickte gleich noch hinterher: «Natürlich ist er bereits eine Option für Samstag.» An diesem Tag (15.30 Uhr/Sky) erwartet RB den 1. FC Köln zum ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison.

Tedesco könnte einen torhungrigen Werner ganz gut gebrauchen. Beim 1:1 beim VfB Stuttgart am vergangenen Sonntag überboten sich die Leipziger im Auslassen klarer Chancen. 27 Schüsse hatte man auf das VfB-Tor abgegeben, so viele wie noch nie in einem Bundesliga-Auswärtsspiel. Die Ausbeute war aber viel zu gering. Deswegen habe man mit den Mannschaftsteilen, die es betraf, die Szenen ausgewertet.

Und da kommt dann Werner ins Spiel, der die Routine mitbringt, der aus seiner früheren Leipziger Zeit auch genau weiß, wo das Tor steht. In 159 Spielen hatte er 95 Mal getroffen. Nur war das bis 2020, in den vergangenen zwei Jahren in London hatte die Ausbeute Werners auch wegen zu weniger Einsätze gelitten. «Von uns bekommt er keinen Rucksack. Wir müssen vielmehr alle gemeinsam aufpassen, dass man ihn nicht überfrachtet. Er soll seine Stärken zum Einsatz bringen, von denen er viele hat. Der Rest kommt dann nach und nach, dass geht nicht von heute auf morgen», sagte Tedesco.

Er hat zumindest Pläne im Kopf, wie er den Erfolg mit Werner erzwingen kann. «Timo ist flexibel einsetzbar. Er kann auf dem Flügel spielen, er kann in einem 3-4-3-System wunderbar links, rechts oder auch zentral spielen. Ich finde es auch spannend mit Doppelspitze. Wir haben jetzt viele Möglichkeiten», sagte Tedesco.