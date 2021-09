Teils heiteres, teils wechselhaftes Wetter in NRW

Essen (dpa/lnw)

Am Dienstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Nordrhein-Westfalen meist heiter bis wolkiges und trockenes Wetter. Vor allem am Nachmittag könne auch länger mal die Sonne rauskommen, teilte der DWD am Dienstag mit. Die Temperaturen erreichen maximal 17 bis 19 Grad. Ab der späten Mittwochnacht sei von Westen ausgehend mit stärkerer Bewölkung und einzelnen Schauern zu rechnen.

Von dpa