Telekom Baskets verpflichten Jeremy Morgan

Die Telekom Baskets haben Jeremy Morgan verpflichtet. Wie der Basketball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 26 Jahre alte Flügelspieler vom italienischen Club Dolomiti Energia Trento einen Einjahresvertrag. Vor seiner Zeit in Italien lief der Amerikaner in Crailsheim unter der Regie des aktuellen Baskets-Trainers Tuomas Iisalo auf.

«Es ist großartig, Jeremy wieder zu trainieren. Seine Kombination aus Erfahrung auf hohem Niveau im EuroCup und in Italien gepaart mit dem bereits erweiterten Verständnis unseres Spielkonzepts hat ihn für uns zu einem Top-Kandidaten für die Flügelposition gemacht», kommentierte Iisalo.