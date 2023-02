Ter Stegens Ziehvater Virkus: Zeit für Wechsel im DFB-Tor

Mönchengladbach (dpa)

Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus wünscht sich in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen Wechsel im Tor. «Marc hat es verdient, aber auch die Qualität, die Nummer eins zu sein», sagte der alte Weggefährte Marc-Andre ter Stegens am Donnerstag. Virkus war in der Jugendzeit ter Stegens in Gladbach dessen Trainer und als Nachwuchskoordinator einer der größten Förderer des inzwischen 30 Jahre alten Keepers des FC Barcelona.

Von dpa