Terry Reintke wird Co-Chefin der Grünen im EU-Parlament

Brüssel (dpa)

Die Deutsche Terry Reintke ist ohne Gegenkandidatin zur Co-Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Europaparlament gewählt worden. Sie werde gemeinsam mit dem Belgier Philippe Lamberts den Weg zu einem grüneren, sozialeren und demokratischeren Europa weisen, teilte die Grünen-Fraktion am Mittwoch auf Twitter mit. Künftig wolle sie stärker darauf einwirken, das sozialpolitische Profil der Grünen-Fraktion zu stärken, sagte Reintke der Deutschen Presse-Agentur. Große Herausforderungen sieht sie in der kommenden Zeit auch darin, dass Umweltstandards etwa in der Landwirtschaft oder bei Vorgaben für Chemikalien nicht aufgeweicht werden dürften.

