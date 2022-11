Terzic hofft auf Sieg gegen Spanien: «Zurück im Turnier»

Singapur (dpa)

Der Dortmunder Trainer Edin Terzic räumt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft trotz des ernüchternden 1:2 gegen Japan zum WM-Start in Katar weiterhin gute Chancen ein. «Es war natürlich ein sehr enttäuschendes Spiel - insbesondere das Ergebnis. Aber wir sind nicht diejenigen, die darüber zu urteilen haben», kommentierte der Coach am Donnerstag in Singapur während der Asien-Tour der Borussia.

Von dpa