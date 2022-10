Terzic setzt Modeste in Sevilla auf die Bank

Sevilla (dpa)

Borussia Dortmund startet ohne Anthony Modeste in das Champions-League-Spiel beim FC Sevilla. Nach den zuletzt enttäuschenden Leistungen des früheren Kölners setzt Trainer Edin Terzic am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN) dafür auf Youssoufa Moukoko im Sturm. Im Vergleich zum 2:3 beim 1. FC Köln am Wochenende wählt Terzic zudem eine etwas defensivere Variante und lässt im Mittelfeld Emre Can für den offensiven Donyell Malen beginnen.

Von dpa