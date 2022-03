Teures Öl und Benzin treiben Inflationsrate auf 5,3 Prozent

Düsseldorf (dpa/lnw)

Deutliche Preisanstiege bei Heizöl und Kraftstoffen haben die Inflationsrate in Nordrhein-Westfalen im Februar auf 5,3 Prozent getrieben. Die Preissteigerung liegt damit den vierten Monat in Folge im Jahresvergleich bei über fünf Prozent, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag mitteilte. Im Februar 2021 hatte sie noch 1,3 Prozent betragen.

Von dpa