Thema «abgeschlossen»: VfB von Churlinov-Verbleib überzeugt

Für Sportdirektor Sven Mislintat vom VfB Stuttgart ist ein möglicher Wechsel des nordmazedonischen Nationalspielers Darko Churlinov zum FC Schalke 04 in diesem Sommer kein Thema mehr. «Es gab eine Möglichkeit direkt zu Beginn. Aber da sage ich auch ganz klar, dass Schalke sich entschieden hat, mehrere Spieler auch für Geld zu verpflichten, und Darko eben nicht», sagte Mislintat nach dem 5:2 des schwäbischen Fußball-Bundesligisten im Testspiel gegen den FC Valencia am Samstag. «Daher ist das Thema für mich abgeschlossen.»

Churlinov hatte vergangene Saison auf Leihbasis für Schalke gespielt und mit den Königsblauen die Meisterschaft in der 2. Liga gefeiert. Der Revierclub bemühte sich daraufhin um eine feste Verpflichtung des sowohl offensiv als auch defensiv einsetzbaren 22-Jährigen. In Stuttgart, wo er noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, bauen sie in der kommenden Spielzeit aber offenbar auf Churlinov. «Er ist polyvalent und seine Energie, die er in die ganze Mannschaft und Gemeinschaft steckt, ist super», sagte Mislintat.

Im Test gegen den spanischen Erstligisten Valencia überzeugte der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Churlinov mit einem Tor und zwei Vorlagen.