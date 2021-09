Thieme reitet bei der EM im Einzel auf Medaillenkurs

Springreiter André Thieme startet heute (14.00 Uhr) als Zweiter des Rankings in das Finale der Europameisterschaft im westfälischen Riesenbeck. Der 46 Jahre alte Reiter aus Plau am See liegt mit seiner Stute Chakaria knapp hinter Titelverteidiger Martin Fuchs aus der Schweiz mit Leone Jei. Auf Rang acht folgt vor den zwei Runden des Finales Christian Kukuk aus Riesenbeck mit Mumbai. Den letzten deutschen EM-Einzelerfolg hatte 2007 Meredith Michaels-Beerbaum mit Shutterfly gefeiert.