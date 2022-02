Thomas Drach im Landgericht Köln eingetroffen

Köln (dpa)

Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist am Dienstagmorgen zum ersten Prozesstag im Landgericht Köln eingetroffen. Er wurde in einer Kolonne von drei schwarzen Wagen mit Blaulicht in das Gerichtsgebäude gefahren. Dort ist er wegen vier Überfällen auf Geldtransporter angeklagt.

Von dpa