Thomas Drach lehnt Gutachter im Prozess um Raubüberfälle ab

Köln (dpa)

Der einstige Reemtsma-Entführer Thomas Drach hat in dem gegen ihn laufenden Raub-Prozess in Köln am Freitag einen Sachverständigen abgelehnt. Anhand von Überwachungsvideos, auf denen die angeklagten Raubüberfälle aufgezeichnet worden waren, soll er Drach unter anderem an dessen Gang als Täter identifiziert haben. Das Gutachten gilt als eine tragende Säule der Anklage.

