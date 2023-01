Video zeigt brutale Schächtung von Tieren 

Schon wieder haben Tierschützer mit versteckten Kameras schwere Verstöße auf einem Schlachthof in Nordrhein-Westfalen nachgewiesen. Diesmal stammen die Aufnahmen nach Angaben des Deutschen Tierschutzbüros e. V. aus einem Betrieb in Hürth bei Köln.

Ein Sprecher des Rhein-Erft-Kreises sagte, man habe die Videos am 9. Januar morgens von Tierschützern bekommen. Noch während der Auswertung habe man am Vormittag einen Veterinär in den Betrieb geschickt und den Schlachthof noch am selben Tag stillgelegt.