Tod eines Babys: Vater rückt überraschend von Aussage ab

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Prozess um die Tötung eines Babys in Düsseldorf ist der angeklagte Vater überraschend von seiner bisherigen Aussage abgerückt. Nicht er, sondern seine Partnerin habe sich zur Tatzeit um das Kind gekümmert, sagte er am Dienstag vor dem Landgericht aus. Er bot an, die Wahrheit seiner neuen Aussage mit einem Lügendetektortest überprüfen zu lassen.

Von dpa