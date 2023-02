Todesermittlungsverfahren zu vermisster Frau eingestellt

Die damals 26-jährige Scarlett S. wird seit dem 10. September 2020 vermisst. Sie war auf einer Wanderung des Schluchtensteigs im Südschwarzwald in einem steilen und unwegsamen Waldgebiet unterwegs und könnte dort verunglückt sein. Zuletzt wurde die Vermisste am Vormittag des 10. September in einem Lebensmittelgeschäft in Todtmoos durch eine Überwachungskamera erfasst. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Auch eine Ausstrahlung der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... Vermisst» konnte nicht helfen.