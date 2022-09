Tödliche Attacke bei CSD wird Thema im Innenausschuss

Auf der Rathaustreppe in Münster spiegelt sich die Anteilnahme für den gestorbenen Malte deutlich wieder. Im Kerzenschein legen Menschen Blumen, Plakate und Spruchkarten in Gedenken an den 25-Jährigen, der am Rande des CSD angegriffen wurde, nieder.

Foto: Matthias Ahlke