Tödliche Messer-Attacke: 17-Jähriger vor Gericht

Köln (dpa/lnw)

Nach einer tödlichen Messer-Attacke auf einen 25-Jährigen vor einem Club in der Halloween-Nacht 2021 hat ein Prozess gegen einen 17-Jährigen begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Der Prozess am Kölner Landgericht begann am Montag, findet wegen des jugendlichen Alters des Angeklagten aber komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Von dpa