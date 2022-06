Tödliche Messerattacke: Hochschule äußert sich bestürzt

Hamm (dpa)

Die Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL) hat sich nach dem Tod einer 30 Jahre alten Lehrbeauftragten infolge der Messerattacke vom Freitag bestürzt geäußert. «Bereits die Tat an sich hat uns entsetzt. Dass sie nun eine so geschätzte Kollegin der HSHL aus unserer Mitte reißt, ist unbegreiflich», teilte die Hochschule am Sonntag auf ihrer Homepage mit. Man sei in Gedanken bei den Angehörigen sowie den direkten Kolleginnen und Kollegen und Studierenden.

Von dpa