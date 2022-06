Tödliche Schüsse auf Parkplatz in Bielefeld: Prozess beginnt

Bielefeld (dpa/lnw)

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 31-Jährigen in Bielefeld im Dezember vergangenen Jahres beginnt am Donnerstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen. Der zur Tatzeit 28-jährige Angeklagte soll sich laut Staatsanwaltschaft mit dem späteren Opfer auf einem Parkdeck verabredet und nach einer kurzen Unterhaltung viermal auf ihn geschossen haben. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt und starb später im Krankenhaus. Die Anklage legt dem mutmaßlichen Täter Totschlag zur Last.

Von dpa