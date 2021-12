Tödliche Schüsse in Bielefeld: Tonaufnahme aufgetaucht

Die Mordkommission «Haupt» sucht jetzt die Versenderin der Aufnahme. «Sie könnte eine wichtige Zeugin in diesem Sachverhalt sein», heißt es in der Mitteilung.

Vor einer Woche wurde ein 31-Jähriger in Bielefeld an einer Bushaltestelle mit mehreren Schüssen niedergestreckt und schwer verletzt. Der Mann starb später im Krankenhaus. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung stellte sich zwei Tage später ein Tatverdächtiger in Minden bei der Polizei. Der 28-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.