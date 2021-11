Tödlicher Frontalunfall bei Olpe

Zwei weitere Menschen wurden bei dem Unfall auf der L563 schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein 52-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengekracht. In dem zweiten Wagen befanden sich ein 26-jähriger Mann und seine 29-jährige Beifahrerin, die mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht wurden. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht, wo er an seinen Verletzungen starb.